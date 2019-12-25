وسائل إعلام باكستانية: وزير الخارجية السعودي إلى إسلام آباد بزيارة مهمة

أفادت وسائل إعلام باكستانية، بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى إسلام آباد غدا الخميس في "زيارة مهمة".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسلام آباد" الناطقة باللغة الإنجليزية عن مصادر في الأوساط الحكومية قولها، إن عميد الدبلوماسية السعودية سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي ورئيس الوزراء عمران خان.





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ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للعلاقات بين الدولتين والمنطقة برمتها، خاصة وأنها تأتي في ظل إلغاء باكستان مشاركتها في القمة الإسلامية المصغرة التي استضافتها كوالالمبور الماليزية في وقت سابق، ولعبت تركيا دورا محوريا فيها.

ونفت السعودية وباكستان مؤخرا تقارير إخبارية مفادها أن قرار إسلام آباد التخلي عن مشاركتها في القمة قبل 11 ساعة فقط من انطلاق أعمالها اتخذ تحت الضغوط من قبل الرياض.

وتأتي هذه الزيارة أيضا على خلفية استمرار باكستان في بذل جهود الوساطة بغية تخفيف التوتر بين السعودية وأكبر خصومها الإقليميين إيران.

المصدر: تايمز أوف إسلام آباد