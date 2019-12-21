بعد أنباء عن ضغوط سعودية.. باكستان توضح سبب عدم المشاركة في قمة كوالالمبور

نشر حساب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، عائشة فاروقي، على "تويتر" بيانا أوضحت فيه سبب غياب إسلام آباد عن القمة الإسلامية في ماليزيا.

وقالت فاروقي في مجمل ردها على أسئلة وسائل الإعلام في هذا الشأن إن "إسلام آباد لم تشارك في قمة كوالالمبور لأن الوقت والجهد ضروريان لمعالجة مخاوف الدول الإسلامية الكبرى فيما يتعلق بالانقسام المحتمل في الأمة".

pic.twitter.com/b07wNHRw7Q — Spokesperson, Ministry of Foreign Affairs Pakistan (@ForeignOfficePk) 20 décembre 2019

وأضافت أن "باكستان ستسمر في العمل من أجل وحدة وتكافل الأمة، وهو ما يعتبر أمرا ضروريا للوقوف بشكل فعال بوجه التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي".

ونفت سفارة السعودية في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، اليوم السبت، صحة الأنباء عن ضغوط مزعومة مارستها المملكة على باكستان لثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عقدت في ماليزيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن باكستان تعرضت لضغوط سعودية من أجل ثنيها عن المشاركة في القمة الإسلامية.

المصدر: "تويتر" + وكالات