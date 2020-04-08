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الحكومة الروسية تعوض شركات السياحة عن خسائر تذاكر الطيران

مال وأعمال

الحكومة الروسية تعوض شركات السياحة عن خسائر تذاكر الطيران
Sputnik
الحكومة الروسية تعوض شركات السياحة عن خسائر تذاكر الطيران
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أعلنت الحكومة الروسية، اليوم ،عن تخصيص 3.5 مليار روبل (نحو 45 مليون دولار) كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها الشركات السياحية جراء إعادة أثمان التذاكر غير القابلة للاسترداد لزبائنها.

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ووفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة فإن الأموال سيتم تخصيصها من الصندوق الاحتياطي الفدرالي.

كما أن جزء من هذه الأموال سيخصص كتعويض لشركات الطيران عن رحلات إعادة المواطنين الروس العالقين حاليا في الخارج من جراء فيروس كورونا.

ويعد قطاع السفر والسياحة من أكثر القطاعات تضررا جراء جائحة كورونا، وتعمل العديد من الحكومات حول العالم على دعم شركاتها العاملة في هذا القطاع، وخاصة شركات الطيران.

المصدر: "إنترفاكس"

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