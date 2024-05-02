‏ "الفوضويون" ينفذون أعمال شغب في مونتريال والشرطة تتصدى بالغاز المسيل للدموع (فيديو)

نفذ ‏"الفوضويون" (الأناركيون) في مونتريال بكندا مجموعة من أعمال الشغب في شوارع المدينة ما دفع الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع للتصدي لهم.

وانتشر ‏"الفوضويون" في شوارع مونتريال وحطموا نوافذ المتاجر وأحدثوا فوضى عارمة في محاولة لإحداث أكبر قدر ممكن من الأضرار في الممتلكات العامة.

ويعرف ‏"الفوضويون" أنفسهم على أنهم جماعة تدافع عن نظرية الحياة والسلوك الطبيعي الذي يتم بموجبه تصور المجتمع بدون حكومة.

فوفقا للعالم الروسي بيتر كروبوتكين، فإن "الفوضوية" هي "اسم يطلق على مبدأ أو نظرية الحياة والسلوك الذي يتم بموجبه تصور المجتمع بدون حكومة، ويشير إلى أن الوئام في المجتمع الذي يتم الحصول عليه ليس من خلال الخضوع للقانون، أو من خلال الطاعة لأي سلطة، ولكن من خلال الاتفاقيات الحرة المبرمة بين المجموعات المختلفة الفاعلة في المجتمع، ومن خلال الجماعات المهنية، التي تم تشكيلها بحرية من أجل الإنتاج والاستهلاك، وكذلك من أجل تلبية مجموعة لا حصر لها من احتياجات وتطلعات الناس".

المصدر: RT