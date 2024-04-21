احتجاجات في شمال النيجر تطالب برحيل القوات الأمريكية من البلاد

تظاهر مئات الأشخاص الأحد في أغاديز في شمال النيجر للمطالبة برحيل القوات الأمريكية من قاعدة كبيرة في المدينة، علما أن الولايات المتحدة وافقت على طلب نظام نيامي سحب جنودها.

واحتشد المتظاهرون تلبية لدعوة ائتلاف يضم 24 جمعية من المجتمع المدني بدعم من السلطة العسكرية التي استولت على الحكم في انقلاب نفّذته في 26 يوليو 2023.

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وحمل المتظاهرون أعلام النيجر وبوركينا فاسو ومالي وروسيا. ورفعت لافتة كبيرة كُتب عليها "هنا أغاديز وليس واشنطن، فليرحل الجيش الأمريكي".

وأقيمت هذه التظاهرة بعد يومين من قبول واشنطن بسحب جنودها المقدّر عددهم بحوالي ألف من النيجر، وفق ما كشف مسؤولون أمريكيون لوكالة "فرانس برس" اشترطوا عدم الإفصاح عن أسمائهم.

وينتظر وصول وفد أمريكي في النيجر في الأيام المقبلة للتوافق على تفاصيل عملية سحب الجنود.

المصدر: ا ف ب