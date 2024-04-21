 
مباشر

احتجاجات في شمال النيجر تطالب برحيل القوات الأمريكية من البلاد

أخبار العالم

احتجاجات في شمال النيجر تطالب برحيل القوات الأمريكية من البلاد
Globallookpress Djibo Issifou
النيجر-صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xed4

تظاهر مئات الأشخاص الأحد في أغاديز في شمال النيجر للمطالبة برحيل القوات الأمريكية من قاعدة كبيرة في المدينة، علما أن الولايات المتحدة وافقت على طلب نظام نيامي سحب جنودها.

واحتشد المتظاهرون تلبية لدعوة ائتلاف يضم 24 جمعية من المجتمع المدني بدعم من السلطة العسكرية التي استولت على الحكم في انقلاب نفّذته في 26 يوليو 2023.

إقرأ المزيد
الجيش الأمريكي يبدأ بوضع خطة لسحب قواته من النيجر
الجيش الأمريكي يبدأ بوضع خطة لسحب قواته من النيجر

وحمل المتظاهرون أعلام النيجر وبوركينا فاسو ومالي وروسيا. ورفعت لافتة كبيرة كُتب عليها "هنا أغاديز وليس واشنطن، فليرحل الجيش الأمريكي".

وأقيمت هذه التظاهرة بعد يومين من قبول واشنطن بسحب جنودها المقدّر عددهم بحوالي ألف من النيجر، وفق ما كشف مسؤولون أمريكيون لوكالة "فرانس برس" اشترطوا عدم الإفصاح عن أسمائهم.

وينتظر وصول وفد أمريكي في النيجر في الأيام المقبلة للتوافق على تفاصيل عملية سحب الجنود.

المصدر: ا ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا