أعلن ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر أن القيادة الأوكرانية تريد جر حلف "الناتو" إلى صراع مع روسيا، لأن هذه فرصتها الوحيدة لمنع انهيارها، حسب تعبيره..

وقال ريتر: "تحاول أوكرانيا يائسة تصعيد الصراع حتى يكون رد فعل روسيا حادا للغاية وتضرب إحدى دول "الناتو"، وهكذا سينجر الحلف إلى الأعمال القتالية. وعلى ما يبدو هذه هي الفرصة الوحيدة لأوكرانيا. إنهم لا يفكرون في العواقب، لأن هذه الدولة على حافة الدمار".

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واعتبر أن كييف لا تحتاج إلى موافقة الدول الغربية لارتكاب أي أعمال خطيرة وغير متوقعة، لأن السلطات الأوكرانية تعتبر أن التحريض على الحرب ونشر الأعمال القتالية في دول أخرى سيفيدها.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه لا يعارض السماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية بأسلحة غربية.

وفي 25 من الشهر الجاري، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ دول الحلف إلى "رفع بعض القيود" على استخدام الأسلحة الغربية التي تنقل إلى المتطرفين الأوكرانيين، وبالتالي السماح لهم بمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا (بأي أمر) تلعب.

المصدر: "نوفوستي"