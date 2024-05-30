صحيفة بريطانية تؤكد انتشار "القراد" في أوروبا

قالت صحيفة The Sun البريطانية نقلا عن دراسة لمجموعة من العلماء، إن "قراد Mite مسخ" (قراد ماص للدماء من جنس Hyalomma) أخذ ينتشر في أوروبا.

وجاء في مقالة الصحيفة: "هناك مخاوف من أن هذه الطفيليات الماصة للدماء، التي تنقل بعض الأمراض الفتاكة، أخذت تنتشر عبر أوروبا. هذا النوع من القراد، يمكن أن يكون حاملا لحمى القرم والكونغو النزفية".

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ووفقا للمقالة، عاشت هذه القرادات الكبيرة والعدوانية في البداية في المناطق ذات المناخ الاستوائي، بما في ذلك إفريقيا وجنوب شرق آسيا، أما في أوروبا فبقيت في الظل لعقود من الزمن. لكن في السنوات الأخيرة، وكما يقول العلماء قامت بعض الحيوانات البرية، بما في ذلك الأرانب، بنقل هذه الطفيليات إلى الدول الأوروبية.

وقالت الصحيفة: "باتت القرادات من جنس Hyalomma شائعة كثيرا بشكل خاص في إسبانيا وجزر البليار وجنوب إيطاليا <...>. وقد تم العثور عليها أيضا في بريطانيا والبرتغال وسردينيا ومالطا، وتم اكتشافها مؤخرا في ألمانيا والسويد وكذلك في المناطق الشمالية من إيطاليا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر الخبراء من أن هذا القراد قد يصل قريبا إلى حدود بولندا.

المصدر: نوفوستي