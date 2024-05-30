"كتائب القسام" تنشر فيديو لتصدي مقاتليها للطيران المروحي الإسرائيلي شمال قطاع غزة

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من تصدي وسائط الدفاع الجوي للطيران المروحي الإسرائيلي في محور التقدم شمال قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "كتائب القسام" مقطع فيديو، يظهر "مشاهد من تصدي وسائط الدفاع الجوي للطيران المروحي ودك تحشدات العدو بقذائف الهاون بالاشتراك مع سرايا القدس في محور التقدم شمال قطاع غزة".

وأظهرت اللقطات مروحية إسرائيلية تحلق في سماء غزة، بينما يقوم أحد عناصر كتائب القسام بتجهيز سلاحه قبل أن يطلق منه صاروخا تجاه المروحية.

كما يظهر الفيديو أيضا "أحد عناصر كتائب القسام وهو يقوم بتجهيز قذائف الهاون، واستهداف تحشدات القوات الإسرائيلية شمال مخيم جباليا".

هذا وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" استهداف ضباط وجنود القوات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

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المصدر: RT