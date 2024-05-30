الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في الضفة الغربية وثالث بمعارك شمال غزة

سمح الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، بنشر أسماء 3 جنود في صفوفه، قتلوا أمس، اثنان منهم بهجوم في الضفة الغربية، والثالث خلال المعارك في غزة.

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ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فقد قتل الرقيب إيليا هليل 20 عاما من تل تسيون، والرقيب دييغو شويشا هيرساج 20 عاما من تل أبيب، وهما مقاتلان في فوج نحشون (90) في لواء الكفار، في عملية الدهس التي جرت مساء يوم الأربعاء في نابلس بالضفة الغربية.

إضافة إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب يديديا عزوجي 21 عاما من بلدة رابفا، وهو مقاتل في الكتيبة 101 من لواء المظليين، خلال معركة شمال قطاع غزة.

وأفاد موقع "واينت" العبري، بأنه في المعركة التي قتل فيها الرقيب عزوجي، أصيب جندي من الكتيبة 101 في لواء المظليين بجروح خطيرة، كما أصيب جنديان من الكتيبة 601 من اللواء 401 في سلاح الهندسة بجروح خطيرة خلال معارك جنوب قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى الأجمالي في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر إلى 642، وفق البيانات المحدثة للجيش عبر موقعه الإلكتروني.

المصدر: RT+ Ynet