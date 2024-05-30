طرق فعالة للحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة لفترة طويلة

تميل الفواكه والخضروات والأعشاب إلى التلف بسرعة إذا تركت دون أكل، نظرا لاستمرار العمليات البيولوجية حتى بعد الحصاد.

وتشمل هذه العمليات: التنفس، أي إنتاج الطاقة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون المخزنة، مع إطلاق ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.

كما تفسد المنتجات الطازجة أيضا بفضل الميكروبات المختلفة، سواء كانت غير ضارة أو تلك التي يمكن أن تسبب المرض.

إذا، كيف يمكن مكافحة هدر الطعام والحفاظ على المنتجات طازجة لفترة أطول؟

النضارة والجودة تبدأ في المزرعة

يهدف المزارعون دائما إلى حصاد المنتجات عندما تكون في حالة مثالية، ولكن عوامل ما قبل الحصاد وما بعده ستؤثر على النضارة والجودة حتى قبل شراء المنتجات.

وتتضمن عوامل ما قبل الحصاد: الظروف المناخية ونوع التربة وتوافر المياه. وتشمل عوامل ما بعد الحصاد: الغسيل والتنظيف والنقل والتوزيع والتجهيز والتعبئة والتخزين.

وينبغي للمستهلكين الانتباه إلى المنتجات المصابة بالكدمات أو التالفة، حيث يؤدي فقدان الرطوبة من خلال الجلد التالف، إلى تسريع التدهور وفقدان العناصر الغذائية. كما أن الضرر يجعل من السهل دخول الميكروبات المسببة للتلف.

غسل المنتجات

يقول الخبراء إنه لا توجد حاجة لغسل المنتجات قبل تخزينها. وإذا قمت بغسل منتجاتك ولم تتمكن من تجفيفها تماما، فقد تؤدي الرطوبة المضافة إلى تسريع عملية التحلل في الثلاجة.

ولكن، ينبغي غسل المنتجات قبل استخدامها مباشرة، لإزالة الأوساخ ومسببات للأمراض.

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وتشير الدراسات إلى أن الخل ليس له أي تأثير على قتل الميكروبات في المنتجات الطازجة.

وعلى الرغم من وجود بعض الأدلة على أن صودا الخبز يمكن أن تزيل بقايا المبيدات الحشرية من سطح بعض المنتجات، إلا أنه لا ينصح بذلك في المنزل.

موقع التخزين

توجد 3 خيارات للتخزين: المنضدة أو في الثلاجة أو في "مكان بارد وجاف ومظلم"، مثل حجرة المؤن.

وينصح الخبراء بتخزين الموز والبصل والثوم والبطاطا واليقطين، في مخزن أو خزانة داكنة. كما لا ينبغي تخزين البطاطا والبصل معا، فالبصل ينتج غازا يسمى الإيثيلين الذي يجعل البطاطا تفسد بشكل أسرع.

ولا ينبغي تخزين الفواكه، مثل التفاح والكمثرى والأفوكادو والموز معا، لأن هذه الفواكه تطلق غاز الإيثيلين أثناء نضجها، ما يسرّع نضجها وفسادها. ويمكن تخزين التفاح والحمضيات معا في الثلاجة.

ويُنصح بتخزين جميع الخضروات الورقية والجزر والخيار والقرنبيط في الدرج منخفض الرطوبة في الثلاجة. ويمكن وضعها في أكياس بلاستيكية مثقوبة للاحتفاظ بالرطوبة وتدفق الهواء.

ويمكن حفظ معظم الأعشاب وبعض الخضروات الورقية، مثل الكرفس والبصل الأخضر والهليون، مع سيقانها في الماء لإبقائها طازجة.

التقرير من إعداد سيناكا رانادييرا، الأستاذ المشارك من جامعة ملبورن.

المصدر: ساينس ألرت