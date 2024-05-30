أول تعليق من اتحاد الكرة المصري بعد الحكم بحبس الشحات

علق المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار على حكم حبس نجم نادي الأهلي حسين الشحات في القضية المرفوعة ضده من قبل مدافع نادي بيراميدز الدولي المغربي محمد الشيبي.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر، يوم الخميس، بحبس حسين الشحات لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاعتدائه على الشيبي خلال إحدى مباريات فريقيهما في الدوري المصري العام الماضي.

وقال وليد العطار في تصريحات صحفية: "علمت بحكم حبس حسين الشحات من وسائل الإعلام ولم يصلنا أي شيء رسمي حتى الآن" مشيرا إلى أنه سيطلع على نص الحكم قبل إصدار قرار مرتقب من اتحاد الكرة وفقا للوائح والقوانين.

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وتعود الواقعة إلى يوليو 2023، عندما نشبت مشادة بين الشحات والشيبي عقب مباراة فريقيهما في بطولة الدوري المصري الممتاز، التي انتهت بفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية دون رد.

وبعد المباراة، قام الشحات بصفع اللاعب المغربي على وجهه.

وأقام الشيبي بعدها دعوى قضائية ضد الشحات متهما إياه بالاعتداء عليه، وأحالت النيابة العامة الدولي المصري إلى محكمة جنح مدينة نصر والتي قضت اليوم بحبس الشحات لمدة سنة مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه مصري.

المصدر: صحيفة الوطن