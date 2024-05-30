 
مباشر

تبون يصرح عن قضيتين "مقدستين" لن يتخلى الجزائريون عن نصرتهما

أخبار العالم العربي

تبون يصرح عن قضيتين
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xn6b

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس دعم بلاده الكامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنها قضية مقدسة.

وقال الرئيس الجزائري: "لن نتأخر في نصرة فلسطين والصحراء الغربية، ويجب أن نصل مع الأمم المتحدة لتقرير مصير الشعب الصحراوي".

إقرأ المزيد
الجزائر:
الجزائر: "أخبرونا إذا كان مؤسسو الأمم المتحدة قد أعطوا استثناء لإسرائيل!"

وأضاف: "فلسطين قضيتنا وقضية كل الجزائريين، وهي قضية مقدسة ولن ننسى بأنها أولى القبلتين.. نادينا كل الشرفاء في العالم للتوجه إلى المحكمة الدولية ولن نتوقف".

ويقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية خنشلة شرق البلاد، حيث أشرف على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا