دعا الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للاتصالات الإنسانية، السينمائي ستيفن سيغال جميع دول العالم إلى الاتحاد لمواجهة شر العالم الغربي والنضال من أجل الحقيقة والعدالة.

وحصل ستيفن سيغال على وسام الصداقة في حفل توزيع جوائز الدولة الذي أقيم في قاعة يكاترينا في الكرملين اليوم الخميس.

وقال سيغال خلال الحفل: "الحرب التي نخوضها الآن بدأها ومولها الغرب، إنها حرب الخير والشر، ويجب على جميع البلدان وجميع الشعوب أن تتحد بدلا من أن يسيطر عليها ويخدعها هذا الوحش بوجه الصحافة الكاذبة. يجب أن نساعد في تثقيف أولئك الذين لا يرون ما يحدث حقا.. أدعو كل من يفهم هذا إلى التضافر في النضال من أجل الحقيقة والعدالة".

وأشار إلى أنه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حدثت أنواع مختلفة من الاضطرابات في بلدان مختلفة. وأضاف: "العالم بأكمله يقترب بشكل خطير من حرب عالمية ثالثة. إننا نواجه نفس الوحش الذي يسعى إلى التهام العالم بأسره وغزوه والسيطرة عليه من خلال الأكاذيب والتضليل والتلاعب".

وأكد أن غالبية المجتمعين في قاعة يكاترينا بالكرملين قدموا مساهمة كبيرة في الدفاع عن الوطن الأم، وخاصة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: "نوفوستي"