قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوسمة لأبطال روسيا في قاعة كاثرين في قصر الكرملين بموسكو.

وتم منح لقب بطل روسيا للرقيب في وزارة الدفاع الروسية ألبرت زينولين، وملازم أول في وزارة الدفاع شاليم شولدوم، والنقيب نيكولاي سوكولوف، والملازم الثاني أناتولي إيفانوف والملازم أول ألكسندر يفتودي.

بالإضافة إلى ذلك، حصل الداغستاني إبراهيم باشا صاديقوف البالغ من العمر 100 عام على جائزة بطل روسيا، حيث أنه كان يبلغ من العمر 18 عاما فقط عندما تم استدعاؤه للخدمة العسكرية في أكتوبر 1941، وتم إرساله إلى مدرسة أرمافير العسكرية ومن هناك إلى ستالينغراد.

وقال صاديقوف لبوتين: "عمري 100 عام وخمسة أشهر، ما زلت صغيرا".

وتم منح لقب بطل روسيا فخريا لرواد الفضاء غاغارينا آنا كيكينا وسيرغي كورساكوف ودينيس ماتفيف وأندريه فيدييف.

المصدر: تاس