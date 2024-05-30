نائب مصري يكشف حقيقة تجميد عمل اتحاد القبائل العربية

كشف المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية النائب المصري مصطفى بكري حقيقة ما تم تداوله بشأن تجميد عمل الاتحاد، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح وأنه لا ينبغي الرد على مثل هذه الأمور.

إقرأ المزيد

وقال بكري في تصريح لموقع "القاهرة 24" إن عمل اتحاد القبائل العربية مستمر بدليل توقيع اتفاق بين اتحاد القبائل العربية وبين إحدى شركات الاستثمار القطرية، بحضور الشيخ إبراهيم العرجاني بصفته رئيس الاتحاد ووفد من الاتحاد، مشيرا إلى أن هذا هو الرد الطبيعي على تلك الأنباء.

يذكر أنه انتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأنباء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تزعم تجميد عمل اتحاد القبائل العربية الذي أسس مؤخرا وانطلق من سيناء.

وفي وقت سابق، كشف النائب مصطفى بكري أنه يجرى الآن تأسيس شركة اسمها "مصر الصعيد" تكون مثيلة لـ"شركة أبناء سيناء".

وصرح بأنه جرى التوافق مع عدد كبير من رجال الأعمال في مصر، وأيضا شخصيات من دول أخرى حتى تدخل في شراكة.

وأفاد بكري بأن مهمة شركة "مصر الصعيد" هي بدء عمليات التنمية بمشروعات صغيرة ومتوسطة لمساعدة الحكومة في أدائها والمشروعات التنموية في الصعيد.

المصدر: "القاهرة 24"