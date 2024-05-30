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مسيرة لـ" للمثليين" في القدس وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة

أخبار العالم

مسيرة لـ
AFP
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انطلقت في القدس عصر اليوم الخميس، مسيرة لـ"مثليي الجنس" وسط إجراءات أمنية مشددة من طرف الشرطة الإسرائيلية.

وتقدم أبناء عائلات الأسرى المسيرة، ولم يتم عزف الموسيقى خلالها بسبب الحرب.

ويقوم حوالي ألفي شرطي وحرس الحدود بتأمين المسيرة من نقطة انطلاقها في حديقة الجرس وحتى حديقة الاستقلال لمنع حدوث أي اشتباكات.

كما أغلقت الشرطة الشوارع التي تجوب فيها المسيرة ليتم إعادة فتحها تدريجيا.

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المصدر: وكالات

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