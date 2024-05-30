مسيرة لـ" للمثليين" في القدس وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة
AFP
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انطلقت في القدس عصر اليوم الخميس، مسيرة لـ"مثليي الجنس" وسط إجراءات أمنية مشددة من طرف الشرطة الإسرائيلية.
وتقدم أبناء عائلات الأسرى المسيرة، ولم يتم عزف الموسيقى خلالها بسبب الحرب.
انطلاق مسيرة الفخر والتسامح لمثلي الجنس في أورشليم القدس— مكان الأخبار (@News_Makan) May 30, 2024
يتقدمها أبناء عائلات مخطوفين pic.twitter.com/ADGcka8sSO
ويقوم حوالي ألفي شرطي وحرس الحدود بتأمين المسيرة من نقطة انطلاقها في حديقة الجرس وحتى حديقة الاستقلال لمنع حدوث أي اشتباكات.
كما أغلقت الشرطة الشوارع التي تجوب فيها المسيرة ليتم إعادة فتحها تدريجيا.
المصدر: وكالات