صور مرعبة لـ"مخلوقات خطيرة" في جسم حيوانك الأليف

التقط الباحثون مجموعة من الصور الجديدة الصادمة لديدان مستديرة وشريطية مخيفة يمكن أن تكون كامنة في جسم حيوانك الأليف.

وتعرف معظم هذه الطفيليات بأنها مجهرية، لكن الصور تُظهر تفاصيلها الدموية بعد تكبيرها حتى 180 مرة.

وقال الخبراء إن اللقطات الجديدة تكشف مدى أهمية أخذ الحيوان الأليف إلى الطبيب البيطري بانتظام، خاصة عند إصابته بالديدان، حيث يمكن تقديم علاج بسيط نسبيا للحالة.

وفي حالات نادرة، يمكن للديدان المستديرة والشريطية أن تصيب البشر أيضا، كما قد تسبب أضرارا جسيمة لبصر الأطفال.

Revealed: Terrifying images show the dangerous worms that could be lurking inside your pet magnified 180 times https://t.co/tvBjnmBoqDpic.twitter.com/AmaSSTUMfd — Daily Mail Online (@MailOnline) May 29, 2024

واستخدم مصور الطبيعة، الدكتور ديفيد ميتلاند، تقنيات مجهرية مختلفة لالتقاط الصور، ونشرتها العلامات التجارية الخاصة بديدان الحيوانات الأليفة: Drontal وDronspot.

وقال الخبير دانييل ثيم: "لمجرد أن هذه المخلوقات صغيرة، لا يعني أنها غير ضارة. تعد كل من الديدان الشريطية والمستديرة شائعة نسبيا، حيث تم العثور على الأخيرة في واحدة من كل 4 قطط في إحدى الدراسات في المملكة المتحدة. ينبغي التخلص من الديدان بانتظام، حتى لو لم تخرج قطتك إلى خارج المنزل".

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وأضاف: "يمكن أن تصاب القطط نتيجة انتقال بيوض الديدان من أحذية الناس. ويمكن لديدان القطط أن تسبب المرض للإنسان عندما تستقر يرقاتها في أعضاء مثل العين والكبد والقلب والدماغ".

يذكر أن الديدان المستديرة المعوية هي الأكثر شيوعا لدى الكلاب والقطط، وتستهلك الطعام المهضوم جزئيا في أمعاء حيواناتنا الأليفة، وتنتج بيوضا مجهرية تخرج مع براز الحيوانات.

وفي الوقت نفسه، تتكون الديدان الشريطية من عدة أجزاء صغيرة تحمل البيوض، ويمكن أن تنمو في الكلاب حتى 4.8 م.

وتلتصق الديدان الشريطية ببطانة أمعاء الحيوان الأليف، وتشكل أجساما طويلة تشبه الشريط، ما يؤدي إلى ظهور أعراض، مثل الإسهال ونقص الطاقة وفقدان الوزن.

المصدر: ديلي ميل