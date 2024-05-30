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"كتائب القسام" تنشر مشاهد من عملية إسقاط قذيفة أفراد على تجمع للقوات الإسرائيلية في محور "نتساريم"

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عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من عملية إسقاط قذيفة أفراد على تجمع للقوات الإسرائيلية في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "كتائب القسام" مقطع فيديو، يظهر "مشاهد من عملية إسقاط القذيفة على تجمع للجنود في محور نتساريم".

وأظهرت اللقطات "إسقاط قذيفة أفراد على تجمع القوات الإسرائيلية حيث كانت متجمعة في مكان واحد".

هذا ونشرت "كتائب القسام"، مشاهد من تصدي وسائط الدفاع الجوي للطيران المروحي الإسرائيلي في محور التقدم شمال قطاع غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين في الضفة الغربية وثالث بمعارك شمال غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من أكتوبر إلى 642، وفق البيانات المحدثة للجيش عبر موقعه الإلكتروني.

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المصدر: RT

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