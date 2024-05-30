مصر.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة سرقة سيف تمثال سيمون بوليفار وسط القاهرة (صور)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xn6q
نفى مصدر أمني مصري يوم الخميس صحة ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة سيف تمثال سيمون بوليفار بمنطقة وسط المدينة بالقاهرة
وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن انتقلت فورا إلى مكان تمثال سيمون بوليفار بالقرب من ميدان التحرير عقب نشر أحد الحسابات على مواقع التواصل صورا تظهر اختفاء سيف تمثال سيمون بوليفار.
وأفاد بأنه تبين عدم صحة تلك الصور وأن السيف بموضعه ولم يتعرض للسرقة.
وأكد المصدر في السياق أن الصور المتداولة قديمة ونشرت قبل حوالي 12 عاما.
وصرح بأنه تم ضبط مرتكبي الواقعة حينها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
/ cairo24
/ cairo24
المصدر: "القاهرة 24"