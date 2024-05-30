مصر.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة سرقة سيف تمثال سيمون بوليفار وسط القاهرة (صور)

نفى مصدر أمني مصري يوم الخميس صحة ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة سيف تمثال سيمون بوليفار بمنطقة وسط المدينة بالقاهرة

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن انتقلت فورا إلى مكان تمثال سيمون بوليفار بالقرب من ميدان التحرير عقب نشر أحد الحسابات على مواقع التواصل صورا تظهر اختفاء سيف تمثال سيمون بوليفار.

وأفاد بأنه تبين عدم صحة تلك الصور وأن السيف بموضعه ولم يتعرض للسرقة.

وأكد المصدر في السياق أن الصور المتداولة قديمة ونشرت قبل حوالي 12 عاما.

وصرح بأنه تم ضبط مرتكبي الواقعة حينها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

/ cairo24

/ cairo24

المصدر: "القاهرة 24"