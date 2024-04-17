البحرية الأمريكية: عودة سفينة أمريكية كانت متجهة إلى غزة بعد اشتعال النيران في محركها

أعلن المتحدث باسم البحرية الأمريكية أن سفينة أمريكية كانت متجهة إلى غزة واضطرت للالتفاف والعودة بعد اشتعال النيران في غرفة المحركات.

وذكر المتحدث باسم البحرية الأمريكية لشبكة "سي إن إن": إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية كانت متجهة إلى منطقة شرق البحر المتوسط لمساعدة الجيش الأمريكي في بناء رصيف ميناء لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة اضطرت للعودة الأسبوع الماضي بسبب نشوب حريق في أحد محركاتها.

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وفقا للمتحدث، في يوم الخميس الماضي نشب حريق في غرفة محركات سفينة "اللفتنانت جون بوبو"، وهي في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لنقل معدات وأفراد.

ومن غير الواضح كيف سيؤثر التأخير على بناء الرصيف العائم الذي يقول البنتاغون إن من المقرر تشغيله بحلول نهاية أبريل أو أوائل مايو.

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بعد اشتعال النيران قام الطاقم بإبعاد الركاب واستخدموا طفايات الحريق لإخماده. ولم يصب بأذى أي من أفراد الطاقم أو العسكريين الذين كانوا على متن السفينة.

وعادت السفينة بإمكاناتها الخاصة، باستخدام محرك واحد، إلى جاكسونفيل، بولاية فلوريدا، وستجري تحقيقات لمعرفة سبب الحريق.

المصدر: RT