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"بوليتيكو" تكشف دور إسرائيل وحدود مسؤوليتها في رصيف ميناء غزة "المؤقت"

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Globallookpress
شاطئ غزة
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أكد مسؤولون أمريكيون أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على توفير الأمن للميناء "المؤقت" الذي ستشيده الولايات المتحدة على شاطئ قطاع غزة لنقل المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

وأشار المسؤولون لـ"بوليتيكو" إلى أن إسرائيل ستتولى تأمين حماية الموقع الذي سيتواجد فيه فريق من الأمريكيين المشاركين في تفريغ وتوزيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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وأوضحت المصادر الأمريكية أن خطة العمل هذه لا تزال قيد النقاش ولم تتم الموافقة عليها بعد. ومن الممكن أن تقدم دولة ثالثة المساعدة الأمنية، اعتمادا على المكان الذي ستقام فيه المنشأة بالضبط على ساحل القطاع.

وقال المسؤولون إن الجيش الإسرائيلي سيكون مسؤولا أيضا عن تأمين المسافة بين الميناء حتى الشاطئ.

بدوره، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي للصحيفة أن الجيش "سينسق بالتأكيد مع الجيش الأمريكي في تنفيذ المشروع"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ومن المعروف أنه في 7 مارس الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار تشييد ميناء مؤقت في قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع بحرا. وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية للصحفيين "إن الإمدادات ستتم عبر قبرص".

المصدر: بوليتيكو

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