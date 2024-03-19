غوتيرش يلتقي مسؤولين وقادة أوروبيين على هامش قمة بروكسل

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل، حسبما إعلن نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق.

وأضاف فرحان في إحاطة إعلامية "الليلة، سيسافر الأمين العام إلى بروكسل، حيث سيجتمع مع القادة الأوروبيين. ومن المقرر أن يتناول غدا غداء عمل تنظمه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين".

وأضاف حق أن غوتيريش يعتزم أيضا الاجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا وقادة الاتحاد الأوروبي.

يعتزم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي ستعقد يومي 21 و 22 مارس مناقشة، مسألة استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

وكان نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة فرحان حق أكد في وقت سابق تعليقا على خطط باريس إرسال ألفي جندي إلى أوكرانيا، أن الأمم المتحدة تدعو إلى بذل كل الجهود لتهدئة الوضع في الصراع حول أوكرانيا.

وأكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن موسكو لديها معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية يصل عددها بشكل أولي إلى نحو ألفي شخص لإرسالها إلى أوكرانيا.

ولم يستبعد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا. وأكد ماكرون في وقت لاحق تعليقا على هذه التصريحات أنه تحدث بكامل وعيه عن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، قائلا إنه "وزن" كلماته و"فكر فيها مليا".

وسبق أن شدد سيرغي ناريشكين على أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين بشأن إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا "خطيرة للغاية"، معتبرا أنها تدفع إلى حافة حرب نووية".

كذلك قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق إن هزيمة أوكرانيا في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري مباشر بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مرارا عن تدمير مرتزقة من دول "الناتو" وسجلت تواجدهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي نهاية العام الماضي، في اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أنه منذ بداية العملية الخاصة، قتل أكثر من 5.8 آلاف مقاتل أجنبي، بما في ذلك من دول "الناتو": 1427 من بولندا، و466 من الولايات المتحدة و344 من بريطانيا.

المصدر: RT