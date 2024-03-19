وزير الدفاع الأمريكي: "بقاء" أوكرانيا وأمن الولايات المتحدة مهددان

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء عقب اجتماع دوري في ألمانيا لمجموعة تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، بأن "بقاء أوكرانيا" وأمن الولايات المتحدة في خطر.

وقال في مؤتمر صحافي بقاعدة رامشتاين العسكرية عقب اجتماع المجموعة التي أنشأتها الدول الغربية: "اليوم، بقاء أوكرانيا مهدد. وأمن أمريكا مهدد".

وأضاف: "ليس بوسعهم أن يخسروا ولو يوماً واحدا، وليس بوسعنا أن نخسر ولو يوماً واحدا. لذلك سأسافر من هنا اليوم وأنا مصمم على ضمان تدفق المساعدات العسكرية والذخيرة الأمريكية".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "هذه مسألة بقاء وسيادة بالنسبة لأوكرانيا. وبالنسبة لأمريكا، هي مسألة شرف وأمن"، وزعم أن "[الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين يرقب ما يحدث". واختتم أوستن كلامه قائلا: "العالم يرقب والتاريخ يرقب".

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، عن أمله بتوفير ما يكفي من قذائف المدفعية للقوات الأوكرانية في أبريل القادم ليتمكنوا من الصمود على الجبهة، معترفا بالوضع الصعب الذي يواجههم.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

المصدر: RT