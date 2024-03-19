شميغال يعترف بصعوبة الوضع على الجبهة بسبب نقص القذائف

أعرب رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، عن أمله بتوفير ما يكفي من قذائف المدفعية للقوات الأوكرانية في أبريل القادم ليتمكنوا من الصمود على الجبهة، معترفا بالوضع الصعب الذي يواجههم.

وقال شميغال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن أوكرانيا تواجه وضعا صعبا على خط المواجهة بسبب نقص القذائف: "نأمل أن تساعدنا هذه المبادرة التشيكية، وأن يتوفر لدينا اعتبارا من أبريل ما يكفي من الذخيرة وذخيرة المدفعية للصمود.. على خط المواجهة".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التشيكي بيتر بافيل أنه تم جمع الأموال بالكامل لدعم خطة بلاده لشراء 800 ألف قذيفة لأوكرانيا في دول ثالثة. وفي الوقت نفسه، لم يذكر بافيل حجم مساهمة كل دولة على انفراد في ذلك.

وقبل ذلك، قال الرئيس التشيكي في مؤتمر ميونيخ الأمني، إن براغ وجدت فرصا في الخارج للحصول على مئات الآلاف من قذائف المدفعية، التي يمكن تسليمها بسرعة إلى أوكرانيا، حال توفر الدعم المالي اللازم من الشركاء.

وحينها ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الدول الأوروبية تعتزم جمع 1.5 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية من دول أخرى بموجب خطة اقترحتها جمهورية التشيك.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

المصدر: نوفوستي + RT