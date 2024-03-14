السويد تعلن دعمها لمبادرة تشيكية بشأن تزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية

أعلنت الحكومة السويدية اليوم الخميس دعمها مبادرة جمهورية التشيك لتزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية، وأعربت ستوكهولم عن استعدادها لتخصيص 30 مليون يورو لهذا الغرض.

كما قررت السويد تكليف إدارة الدعم المادي بوزارة الدفاع بالتفاوض وإبرام مثل هذا الاتفاقيات مع الإدارات ذات الصلة في جمهورية التشيك.

ونقل بيان صحافي صادر عن المكتب الحكومي كلام وزير الدفاع السويدي بول جونسون إن "حاجة أوكرانيا للذخيرة كبيرة، وخاصة للمدفعية. وقد حددت جمهورية التشيك إمكانية شراء كميات كبيرة من الذخيرة في السوق العالمية لنقلها إلى أوكرانيا. وتريد الحكومة دعم جمهورية التشيك في هذا الشأن".

ويتم توفير التمويل كجزء من حزمة الدعم الخامسة عشرة، والتي يجري النظر فيها في البرلمان الأوروبي. في المجموع، منذ فبراير 2022، خصصت السويد ما يقرب من 37 مليار كرونة (3.58 مليار دولار) لمساعدة أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ إلى التعجيل بتسليم أوكرانيا المساعدات العسكرية والذخيرة، محذرا من أن انتصار روسيا في الصراع سيكون "خطرا على الجميع".

ولفت إلى أن "الحلفاء في الناتو لا يمدون أوكرانيا بما يكفي من الذخائر، وهذا يعتبر تحديا كبيرا وهو السبب في تقدم روسيا تقدما بسيطا خلال الأسابيع والأشهر الماضية، لذلك أشدد على الحاجة إلى إمداد كييف بالذخائر بأسرع وقت ممكن".

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

المصدر: RT