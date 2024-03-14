ترامب يدعو الدول الأوروبية لتمويل كييف على قدم المساواة مع واشنطن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الدول الأوروبية يتعين عليها أن تخصص الأموال لمساعدة أوكرانيا على قدم المساواة مع الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في حديث لـ"نيوزماكس": "أوروبا تنفق حوالي 100 مليار دولار على أوكرانيا أقل مما ننفقه. أعتقد أن ذلك غير عادل للغاية بالنسبة لأمريكا ودافعي الضرائب في الولايات المتحدة".

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وأضاف: "على الدول الأوروبية مجتمعة أن تدفع نفس المبلغ"، مؤكدا أن الوضع في أوكرانيا أكثر أهمية لأمنها.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء هنغارريا فيكتور أوربان الذي التقى ترامب في 8 مارس في منزله بفلوريدا، إنه في حال فوز ترامب فإنه لن يمول تسليح أوكرانيا ولن ينفق على أمن أوروبا.

المصدر: تاس