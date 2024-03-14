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ترامب يدعو الدول الأوروبية لتمويل كييف على قدم المساواة مع واشنطن

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ترامب يدعو الدول الأوروبية لتمويل كييف على قدم المساواة مع واشنطن
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الدول الأوروبية يتعين عليها أن تخصص الأموال لمساعدة أوكرانيا على قدم المساواة مع الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في حديث لـ"نيوزماكس": "أوروبا تنفق حوالي 100 مليار دولار على أوكرانيا أقل مما ننفقه. أعتقد أن ذلك غير عادل للغاية بالنسبة لأمريكا ودافعي الضرائب في الولايات المتحدة". 

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وأضاف: "على الدول الأوروبية مجتمعة أن تدفع نفس المبلغ"، مؤكدا أن الوضع في أوكرانيا أكثر أهمية لأمنها.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء هنغارريا فيكتور أوربان الذي التقى ترامب في 8 مارس في منزله بفلوريدا، إنه في حال فوز ترامب فإنه لن يمول تسليح أوكرانيا ولن ينفق على أمن أوروبا. 

المصدر: تاس

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