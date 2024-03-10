أوربان: ترامب وعد بأنه لن يعطي أوكرانيا أموالا إذا أصبح رئيسا

أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعد بأنه لن يقدم أموالا لأوكرانيا إذا أصبح رئيسا، وبدون واشنطن لن تتمكن أوروبا من تمويل النزاع وسينتهي.

وقال أوربان في مقابلة مع قناة M1 التلفزيونية: "من الواضح أن أوكرانيا لا تقف على قدميها. وإذا لم يقدم الأمريكيون الأسلحة والمال، وتبعهم الأوروبيون، فإن الحرب ستنتهي. وإذا لم يقدم الأمريكيون المال، فإن الأوروبيين غير قادرين على تمويل هذه الحرب بأنفسهم، وسوف تنتهي".

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وأضاف: "ترامب ليس رئيسا الآن، لكن حزبه يعرقل إرادة الديمقراطيين لإرسال الأموال إلى الحرب. وقال ترامب إنه إذا عاد للرئاسة فلن يفعل ذلك، ولن يرسل أي أموال. وعندها ستنتهي هذه الحرب".

واستضاف ترامب أوربان في منزله في مارالاغو مساء الجمعة الماضية. واستمرت المفاوضات نحو ساعة تلتها وجبة عشاء وحفل موسيقي.

وأفاد المكتب الصحفي للرئيس السابق بأن ترامب وأوربان "ناقشا مجموعة واسعة من القضايا التي تؤثر على هنغاريا والولايات المتحدة، بما في ذلك الأهمية القصوى لحدود قوية وآمنة لكلا الدولتين".

المصدر: نوفوستي