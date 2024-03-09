بايدن يجود مجددا بإساءات لبوتين وأوربان بسبب ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اجتماع مع أنصاره في بنسلفانيا، إنه تحدث وتعامل مع القادة الأوروبيين كثيرا خلال مسيرته السياسية ويعرفهم جميعا بشكل جيد.

وأضاف بايدن: "هل تعلمون ماذا قالوا لي جميعا باستثناء (رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور) أوربان؟ أنا جاد في حديثي. عند مغادرتنا لمكان الاجتماعات، كانوا يمسكون بيدي ويأخذوني جانبا ويقولون: لا يجوز له (الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب) الفوز مرة أخرى لأن ديمقراطيتي وبلادي على المحك".

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وأسهب بايدن في الحديث عن رئيس وزراء هنغاريا، ووصفه بالرجل الذي يعارض الديمقراطية علانية. وقال بايدن: "هل تعرفون بمن سيلتقي (ترامب) اليوم في مارالاغو؟. سيلتقي مع أوربان من هنغاريا، الذي صرح بشكل مباشر بأنه يعتقد أن الديمقراطية لا تعمل وبأنه يبحث عن الديكتاتورية".

وتحدث الرئيس الأمريكي الحالي كذلك عن القيادة الروسية، بكلمات غير لائقة. وخلال ذلك تذكر بايدن، منافسه ترامب في هذا السياق، وتحدث عنه كرئيس للولايات المتحدة بصيغة الحاضر.

وقال: "لقد قمت بعمل جهنمي لتوحيد أوروبا، وتوحيد الناتو، وللتحقق من أنه لن يتم سحق أوكرانيا على يد ديكتاتور من روسيا. لكن في الواقع لديكم رئيس دعا بوتين إلى فعل ما يريد مع أوكرانيا، وهو يعتقد أن بوتين رجل قوي ومحترم".

ومن المعروف، أن بايدن ومنذ فترة طويلة يستخدم عبارات وكلمات غير لائقة، عند الحديث عن الرئيس بوتين.

يشار إلى أن الرئيس الروسي، سبق ورد بنفسه على مثل هذه الكلمات من جانب بايدن، بالمثل المعروف: من يطلق الألقاب على الآخرين يذكر بعض صفاته (كل إناء ينضح بما فيه).

هذا وذكر المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التصريحات الفظة من جانب الرئيس الأمريكي ضد الرئيس بوتين تهين الولايات المتحدة نفسها.

كما وصف نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيرميت التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي بأنها "خرف الشيخوخة".

المصدر: نوفوستي