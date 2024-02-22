"لقد كنتُ على حق".. بوتين يرد على شتيمة بايدن

علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي جو بايدن الموجهة إليه، واصفا كلامه برد فعل مناسب.

وأوضح بوتين خلال محادثة صحفية أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن "رد فعل مناسب".

وقال: "بالحكم على ما قاله للتو، كنت على حق.. لأن هذا رد فعل مناسب"، فيما أكد أن "روسيا ستعمل مع أي رئيس أمريكي، لكن بايدن هو الرئيس المفضل بالنسبة لروسيا".

وكان بايدن قد تحدث، خلال فعالية انتخابية في سان فرانسيسكو، بوقاحة تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي ضد الرئيسبوتين تهين الولايات المتحدة نفسها.

كما وصف نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيرميت التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي بأنها "خرف الشيخوخة".

المصدر: نوفوستي