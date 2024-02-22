برلماني روسي معلقا على "شتم بايدن لبوتين": يبدو أن الطفل المدلل يعود إلى مرحلة الطفولة

وصف نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيرميت التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "خرف الشيخوخة".

جاء ذلك في تصريحات شيرميت لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع: "إن مثل هذه التصريحات الفظة لبايدن لا يمكن تفسيرها إلا بخرف الشيخوخة. يبدو أنه يعود إلى مرحلة الطفولة، وينظر إلى العالم كله بوصفه لعبا في الرمال، حيث يسمح له وحده باللعب، ويتعامل من حوله بوصفهم جزءا من اللعبة. إلا أنه يجب إعادة تربية الطفل المدلل، وأنا متأكد من أن الشعب الأمريكي لن يكرر الخطأ في الانتخابات الرئاسية ولن يسمح بعد الآن لهذا الدكتاتور الدموي الذي أثار الحروب في مختلف أرجاء العالم بالوصول إلى السلطة".

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ووفقا له، فإن بايدن يشبه الملك العاري (من قصة "ثوب الإمبراطور" أو "الملك العاري" للكاتب الدنماركي كريستيان أندرسون - المحرر) الذي يعيش في عالمه الخيالي والكئيب.

وشدد النائب على أن "معظم العقلاء في جميع أنحاء العالم يعتبرون سياسات بايدن جنونا حقيقيا. وأن بايدن هو التهديد الرئيسي للبشرية جمعاء، لقدرته على الوصول إلى (الحقيبة النووية)".

وكان بايدن قد تحدث، خلال فعالية انتخابية مغلقة في سان فرانسيسكو بوقاحة تجاه الرئيس الروسي بوتين، حيث قال: "لدينا أبناء عاهرات مجانين مثل هذا الرجل بوتين وغيره، وعلينا دائما أن نقلق بشأن الصراع النووي".

وكثيرا ما تطاول بايدن على الرئيس بوتين، حيث أثار خلافا دبلوماسيا عندما وصف الزعيم الروسي بأنه "قاتل"، وهو ما علق عليه الرئيس الروسي بتمنياته بالصحة والعافية لبايدن، وأشار إلى أن تقييم الآخرين يشبه النظر في المرآة. وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وصف بايدن بوتين علنا بأنه "دكتاتور" و"جزار" و"مجرم حرب" وقال إنه "لا يمكنه البقاء في السلطة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد وصف مثل هذا الخطاب من جانب بايدن بأنه "غير مقبول ولا يغتفر" من زعيم دولة قتلت قنابلها مئات الآلاف من البشر حول العالم، واستخدام القنبلة النووية ضد اليابان على الرغم من "هزيمتها بالفعل".

المصدر: نوفوستي