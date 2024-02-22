بايدن: ترامب يقارن نفسه بنافالني

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن سلفه دونالد ترامب يشبه نفسه بالروسي أليكسي نافالني، لجهة حديث ترامب عن تحول البلاد إلى الشيوعية وأنهم يعاقبونه "على شاكلة تعرض نافالني للعقاب".

واقتبست مندوبة وكالة "بلومبرغ" في البيت الأبيض، الصحفية جينيفر جاكوبس في حسابها على موقع "إكس" عن الرئيس بايدن قوله: "بعض الأشياء التي يقولها هذا الفتى، كمقارنة نفسه بنافالني وأن بلادنا أصبحت دولة شيوعية، ويتعرض للاضطهاد بنفس الطريقة التي تعرض بها نافالني للاضطهاد".

BIDEN criticized Trump. "Some of the things that this fellow's been saying like he's comparing himself to Navalny and saying that because our country's become a communist country, he was persecuted, just like Navalny was persecuted. I don't know where the hell this comes from." pic.twitter.com/zLImwQra9c — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) February 22, 2024

وأضافت: "لا أعرف من أين يأتي هذا بحق الجحيم".

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وكان بايدن قد تحدث عن ذلك خلال جولته التي يواصل القيام بها في مناطق الساحل الغربي للولايات المتحدة، في فعالية انتخابية خاصة في سان فرانسيسكو.

وقد سبق أن قال ترامب إنه مع وفاة نافالني، أصبح أكثر وعيا بما يحدث في الولايات المتحدة، وركز رد فعله على الأجندة السياسية الداخلية بدلا من توجيه الاتهامات إلى السلطات الروسية.

يشار إلى أن الرئيس السابق ترامب، الذي يواجه أربع قضايا جنائية، يصف نفسه بأنه ضحية للاضطهاد السياسي الذي أطلقه منافسوه قبل موعد الانتخابات الرئاسية عام 2024.

من جهته، سبق أن قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر تصريحات السياسيين الغربيين بشأن وفاة نافالني "جنونية وغير مقبولة".

المصدر: نوفوستي