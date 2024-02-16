محامية ترامب تصف الحكم الصادر بحقه بأنه "ظلم فاضح"

نددت ألينا هابا، محامية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالحكم القضائي الصادر بحق موكلها والذي أمره بدفع 355 مليون دولار غرامة مالية ومنعه من إدارة شركات في نيويورك لـ3 سنوات.

وقالت محامية ترامب في بيان لها نشرته في حسابها على منصة "إكس" يوم الجمعة: "إن هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح".

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وأضافت: "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت شبكة "سي إن إن" أن محكمة في نيويورك أدانت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية مدنية تتعلق بالاحتيال في تقييم أصول "منظمة ترامب"، وأمرته بدفع نحو 355 مليون دولار.

وذكرت الشبكة أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع ترامب من العمل كموظف أو مدير في أي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، كما أشارت الشبكة إلى أن ترامب سيستأنف على الأرجح هذا القرار.

ويواجه ترامب 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، يصفها السياسي الجمهوري بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.

وأخطر العقوبات التي تهدد الرئيس الأمريكي السابق عقوبة السجن 20 عاما، وإذا تم تحديد العقوبة بإضافة أحكام أخرى، فمن الممكن أن ينتهي به الأمر خلف القضبان لعدة قرون.

واستنادا إلى مجمل التهم، يواجه السياسي الجمهوري أكثر من 700 عام في السجن.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة ستشهد انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، حيث سيترشح الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي.

وسيكون دونالد ترامب منافسه عن الحزب الجمهوري على الأرجح، حيث حقق ترامب نتائج ملموسة في الانتخابات الحزبية التمهيدية للجمهوريين، ويتصدر استطلاعات الرأي العام كمرشح هو الأوفر حظا لمواجهة بايدن من جديد.

المصدر: أ ف ب+RT