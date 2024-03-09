أوربان يتخطى البيت الأبيض ويلتقي ترامب في فلوريدا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنه من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الجمعة برئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.

وفي زيارته للولايات المتحدة تخطى أوربان البيت الأبيض، وبدلا من ذلك ألقى كلمة في "هيريتيج فونديشين" أو مؤسسة التراث، وهي مؤسسة فكرية محافظة تشرف على مشروع 2025، في إطار جهود مبذولة لوضع مخطط حكم لولاية ترامب المقبلة.

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وكتب أوربان على منصة "إكس" بعد كلمته في مؤسسة التراث "دعم منظومة العائلة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والدفاع عن سيادة دولنا. هذه هي الأرضية المشتركة للتعاون بين القوى المحافظة في أوروبا والولايات المتحدة".

وقال أوربان في وقت سابق إنه كان من الممكن تجنب النزاع في أوكرانيا لو كان دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، لذا فإن الآمال في حل الأزمة في هذا البلد مرتبطة به.

المصدر: أ ب