قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إنه كان من الممكن تجنب الصراع في أوكرانيا لو كان دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، لذا فإن الآمال في حل الأزمة في هذا البلد مرتبطة به.

عبر رئيس الوزراء الهنغاري عن هذا الرأي خلال حديثه في منتدى دبلوماسي في أنطاليا، وقال: "أنا مقتنع تماما أنه لو كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة في وقت اجتياح روسيا لأوكرانيا، لما حدث هذا ... لذلك، إذا أصبح ترامب رئيسا مرة أخرى، فإنه سيكون قادرا على وقف هذه الحرب".

وأوضح أنه يربط "فرص تحقيق السلام" في أوكرانيا بترامب، ووفقا له، فإن عودة الرئيس الأمريكي السابق إلى البيت الأبيض هي "شرط مسبق للسلام الدائم".

وفي وقت سابق أكد أوربان أن المفاوضات بشأن حل الأزمة الأوكرانية يجب أن تتم بمشاركة ليس فقط أوكرانيا وروسيا، بل وأيضا الولايات المتحدة، التي كانت حتى وقت قريب تقدم أكبر قدر من المساعدة العسكرية والمالية لكييف.

هذا وقد صرح ترامب، باستمرار بأنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، فسيقوم بحل الصراع حول أوكرانيا قبل توليه منصبه.

ووفقا له، سيتمكن من القيام بذلك، خلال يوم أو يومين وببضعة مكالمات هاتفية.

المصدر: تاس