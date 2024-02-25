فئة من أنصار ترامب لا يؤيدون مواقفه من أوكرانيا

أثارت دعوة الرئيس الأمريي السابق دونالد ترامب لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا انقساما في الكونغرس، وبين مؤيديه الذين حضروا التجمع السنوي الكبير الذي أقيم في إحدى ضواحي واشنطن.

وارتدت باتي دوغلاس قميصا أحمر عليه دبابيس تحمل صور دونالد ترامب. وقالت: أنا معجبة بكل ما يفعله باستثناء الشأن الأوكراني.

وأضافت، السيدة التي توجهت إلى واشنطن السبت للتعبير عن تأييدها للجمهوريين ولترامب، أنها أيضا تريد مساعدة أوكرانيا.

وأكدت باتي المقيمة في فلوريدا أنها ستصوت لصالح ترامب في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر، لكنها غير مؤيدة لدعوة الرئيس السابق أنصاره في الكونغرس لعرقلة إقرار المساعدات العسكرية الأميركية إلى كييف بقيمة 60 مليار دولار.

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وتدفق أنصار الرئيس السابق وهم يضعون قبعات حمر كتبت عليها اسم ترامب، وبينهم صديقتان في الستينات من العمر هما ستيفاني جوردان ونانيت كويل.

قالت ستيفاني جوردان: أعتقد أننا أرسلنا لهم الكثير من الأموال، وأصبح من الضروري يجب أن نركز على مشاكلنا أولا.

واعتبرت نانيت كويل أن السلوك الأمريكي يجب أن يكون كما في الطائرة، في البداية تضع قناع الأوكسجين الخاص بك، قبل أن تبدأ بمساعدة الآخرين.

وفي خطاب استمر ساعة ونصف ألقاه السبت، أطلق ترامب تصريحات نارية بشأن المهاجرين قائلاً إنهم "يقتلون مواطنينا، ويقتلون بلدنا".

وأضاف: لا يمكن لأي دولة أن تتحمل ما يحدث، وانتقد سياسة الهجرة التي ينتهجها جو بايدن.

وتعهد ترامب البالغ 77 عاما بحل المشكلة عند عودته للبيت الأبيض واتخاذ إجراءات "صارمة بقدر ما يتطلب الأمر" على خلفية تدفق أعداد غير مسبوقة من المهاجرين للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في العام 2023.

المصدر: أ ف ب