زعيم حزب "البديل لألمانيا" يعارض توريد صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا

أعلن زعيم حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف تينو خروبالا عن معارضته الشديدة لتوريد صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا.

وكتب خروبالا في حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الجمعة: "هناك معلومات أن ضباطا في الجيش الألماني (البوندسوير) قدموا تقييمات بشأن إمكانية استهداف جسر القرم بصواريخ "تاوروس" الألمانية".

وأضاف: "من شأن هذه الخطوة أن تجر ألمانيا إلى الحرب. لا لتوريدات "تاوروس".

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ويأتي ذلك على خلفية ظهور تسجيل صوتي لمكالمة ضباط ألمان بحثوا إمكانية استهداف جسر القرم بصواريخ "تاوروس" التي يصل مداها إلى 500 كلم. وبدأت الاستخبارات الألمانية بالتحقيق في الاعتراض المحتمل للمكالمة.

وفي وقت سابق أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن معارضته تقديم صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا، خوفا من أن تستخدم لضرب الأراضي الروسية وتصعيد النزاع.

وكان البرلمان الالماني (البوندستاغ) قد بحث مشروعي قرار بشأن تزويد أوكرانيا بالصواريخ، وأيد واحدا منهما، لم يتضمن ذكر صواريخ "تاوروس" بالتحديد.

المصدر: تاس