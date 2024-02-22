البوندستاغ الألماني يؤيد قرارا بتوريد أسلحة بعيدة المدى إلى قوات كييف

أيد البوندستاغ الألماني، يوم الخميس، قرار فصائل أحزاب الائتلاف حول نقل أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وأيد البوندستاغ قرار فصائل أحزاب الائتلاف (الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني - الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر - الليبراليون - الحزب الديمقراطي الحر)، الذي يدعو إلى نقل أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، حيث صوت 382 نائبا من أصل 668 حاضرا على هذا القرار، وعارضه 284، وامتنع نائبان آخران عن التصويت.

وينص القرار على أن الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا "يشمل إمدادها بأنظمة القتال والذخيرة الإضافية اللازمة بعيدة المدى" حتى تتمكن من "تنفيذ ضربات نحو أهداف ذات أهمية استراتيجية تقع في الخطوط الخلفية للقوات الروسية". ولم يتم ذكر صواريخ "توروس" بشكل مباشر.

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وذكرت صحيفة "بيلد" في وقت سابق، أن فصائل أحزاب الائتلاف شهدت خلافات بشأن نص القرار، ولم يرغب الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تضمين عدد من العبارات فيه حول الأزمة الأوكرانية. فيما تم الرفض بشكل قاطع على إمكانية ذكر صواريخ "توروس".

هذا وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس، في وقت سابق تأييده للقرار، مشيرا إلى أنه لم يغير موقفه بشأن توريد صواريخ "توروس" إلى كييف.

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المصدر: تاس