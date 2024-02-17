مدفيديف: اتفاق أوكرانيا وألمانيا تحالف جديد بين النازيين وبانديرا

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الاتفاق الأمني الأخير بين أوكرانيا وألمانيا، تحالف جديد بين النازيين وبانديرا زعيم نازيي أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية.

ونشر مدفيديف صورة على "تليغرام" لفلاديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس في حفل توقيع الاتفاق الأمني المذكور مؤخرا في برلين.

وكتب مدفيديف: "الجديد هو القديم المنسي. تحالف جديد بين النازيين وبانديرا عبّر عنه شعار "المجد لأوكرانيا" وهو شعار نازيي أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية، وجوابه "ألمانيا أولا"، وهو شعار ألمانية النازية".

وفي وقت سابق صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن برلين ستقدم لكييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية قيمتها 1.1 مليار يورو.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي: نطلق اليوم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة تقارب 1.1 مليار يورو".

وأوضح أن هذه الحزمة تشمل توريد 36 دبابة، ومدافع هاوتزر، و120 ألف قذيفة مدفعية، ومنظومتين جديدتين للدفاع الجوي.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا النازية بعد اجتياح بولندا سنة 1939، شكلت في غرب أوكرانيا جيشا محليا بقيادة ستيبان بانديرا، ارتكب أفظع الجرائم ضد المدنيين من يهود وروس وبولنديين في المنطقة.

عصابات بانديرا استمرت في جرائمها، حتى حرر الجيش السوفيتي بولندا وأوكرانيا وقضى على ألمانيا النازية.

ولاحقت الاستخبارات السوفيتية بانديرا وقتلته في بون عاصمة ألمانيا الغربية، حيث كان خاضعا لحراسة أمريكية مشددة، لغايات "في قلب واشنطن".

المصدر: RT