شولتس يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

صرح المستشار الألماني أولاف شولتز أن برلين ستقدم لكييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.1 مليار يورو.

قال شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: نطلق اليوم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة تقارب 1.1 مليار يورو".

وأوضح المستشار الألماني أن هذه الحزمة تشمل توريد 36 دبابة، ومدافع هاوتزر، و120 ألف قذيفة مدفعية، ومنظومتين جديدتين للدفاع الجوي.

وقال شولتس: في المجمل، خصصت ألمانيا حتى الآن أموالا لدعم أوكرانيا عسكريا وقدمت التزامات مستقبلية بمبلغ 28 مليار يورو تقريبا. وأشار إلى أن برلين تحتل المرتبة الثانية من حيث حجم المساعدة العسكرية المقدمة لكييف.

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ووصف المستشار التوقيع على الاتفاق الثنائي بشأن الالتزامات الأمنية والدعم الطويل الأمد بأنه خطوة تاريخية، مشيرا إلى أن الوثيقة تؤكد نية ألمانيا دعم أوكرانيا "طالما كانت كييف بحاجة لذلك".

بالإضافة لذلك، ينص الاتفاق على مساعدة كييف على تطوير قوات مسلحة حديثة ومؤهلة لردع أي هجوم مستقبلي على البلاد.

وفي يوم الجمعة، خلال زيارة زيلينسكي للعاصمة الألمانية، تم التوقيع على اتفاق ثنائي بين برلين وكييف بشأن الالتزامات الأمنية. والوثيقة صالحة لمدة 10 سنوات، وقابلة للتمديد.

المصدر: تاس