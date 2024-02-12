"بلومبيرغ": زيلينسكي يعتزم زيارة أوروبا لتسريع إرسال المساعدات العسكرية إلى كييف

أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتزم زيارة عدد من دول أوروبا الغربية لتسريع إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقالت الوكالة إن زيلينسكي يزور ألمانيا وفرنسا كجزء من الرحلة، لكن هذه الخطط لم يتم تأكيدها رسميا بعد. ومن المتوقع أن يحضر مؤتمر "ميونخ" الأمني ​​السنوي الذي يستمر من الخميس إلى الأحد.

إقرأ المزيد

وأكدت أن الرئيس الأوكراني يقدم أدلة تثبت ضرورة إرسال المساعدات العسكرية بشكل أسرع مع تضاؤل ​​مخزون الذخيرة في أوكرانيا. ومن المحتمل أيضا أن يصر على ضمانات أمنية من مجموعة السبع.

وذكر أحد مصادر الوكالة أن رحلة زيلينسكي إلى بريطانيا قيد المناقشة.

ورفض ممثلو حكومتي فرنسا وألمانيا إعطاء تعليق للوكالة حول المسألة. ولم يعلق مكتب زيلينسكي على جدول سفره لأسباب أمنية.

كما قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد في قذائف المدفعية على خط المواجهة، ما يثير المخاوف بشأن المدة التي ستتمكن فيها قوات كييف من البقاء في مواقعها.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى

وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.

المصدر: تاس