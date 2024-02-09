"انهيار تدريجي".. "نيويورك تايمز" تكشف مستقبل قوات كييف بدون المساعدات الأمريكية

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الغرب يعتبر أنه بدون مساعدة واشنطن، من المرجح أن تنهار القوات الأوكرانية تدريجيا في ساحة المعركة هذا العام.

وقالت الصحيفة: "لا تزال المساعدات الأمريكية، التي هناك حاجة إليها بشكل عاجل، موضع شك. فالقوات الأوكرانية منهكة، وتفتقر إلى الأسلحة والذخائر. ويقدر المسؤولون الأمريكيون أنه بدون إعادة الإمدادات، لن يكون لدى أوكرانيا دفاع جوي كاف سوى للشهر المقبل".

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وأضافت: "حذر المسؤولون الغربيون والخبراء العسكريون من أنه بدون مساعدة الولايات المتحدة، فإن الانهيار التدريجي على الجبهة هذا العام أمر ممكن بالفعل".

واعتبر المحللون أنه بحلول شهر مارس قد تجد القوات الأوكرانية صعوبة في تنفيذ عمليات هجوم مضاد محلية، وبحلول الصيف ستواجه صعوبة في محاولة صد القوات الروسية.

وأضافت الصحيفة أنه بدون مساعدة أمريكية جديدة، من الصعب تخيل كيف يمكن لكييف أن تحافظ على موقفها.

كما قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد في قذائف المدفعية على خط المواجهة، ما يثير المخاوف بشأن المدة التي ستتمكن فيها قوات كييف من البقاء في مواقعها.

وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي