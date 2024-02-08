صحيفة أمريكية: الجيش الروسي يدك بقوة آخر بقايا أسلحة القوات الأوكرانية

قالت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، إن الجيش الروسي يقوم بقصف وتدمير المستودعات التي تحتوي على آخر بقايا أسلحة القوات الأوكرانية بضربات دقيقة.

وجاء في مقالة الصحيفة: "تحاول القوات الأوكرانية توفير كل قذيفة، لأن ذخيرتها على وشك النفاد، وروسيا تحاول تعزيز تفوقها واستهداف ما تبقى في مستودعات المعدات والأسلحة والذخيرة الأوكرانية".

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وشددت المقالة على أن الجيش الروسي يستهدف بضرباته المركزة، المركبات والمعدات العسكرية الأوكرانية والإمدادات الأخرى. وبالإضافة إلى الضربات الروسية، فإن وضع القوات المسلحة الأوكرانية معقد بسبب نقص المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Gazeta Wyborcza البولندية أن خسائر الجيش الأوكراني، زادت بشكل حاد بسبب نقص القذائف بين القوات.

وقبل ذلك، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد في قذائف المدفعية على خط المواجهة، ما يثير المخاوف بشأن المدة التي ستتمكن فيها قوات كييف من الصمود في مواقعها.

وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي