اعترف عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه نقصا في الذخيرة، واصفا حجم النقص بأنه "جنوني".

وقال كليتشكو في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية: "هناك نقص هائل وجنوني في الذخيرة منذ أشهر".

ووفقا لكليتشكو، فإن مسألة نقص الذخيرة كان القضية الرئيسية خلال المحادثات مع العسكريين الأوكرانيين.

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وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد اعترف في وقت سابق، بأنه لا يوجد إنتاج عسكري في العالم كله يكفي أوكرانيا لتحمل حرب ضد الجيش الروسي.

وأعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، ألكسندر كاميشين، في 14 يناير أن كييف لن تكون قادرة أبدا على تغطية احتياجاتها من الأسلحة بشكل كامل من إنتاجها الخاص.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق، إن القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد في قذائف المدفعية على خط المواجهة، ما يثير المخاوف بشأن المدة التي ستتمكن فيها قوات كييف من الصمود في مواقعها.

وأشار تقرير الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إلى معاناة الجنود الأوكرانيين من نقص في قذائف المدفعية على خط المواجهة مؤخرا، مما دفع بعض الوحدات العسكرية إلى التخلي عن الهجمات المخطط لها ما أثار مخاوف بشأن المدة التي ستتمكن فيها قوات كييف من الصمود في مواقعها.

المصدر:RT