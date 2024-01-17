زيلينسكي: إنتاج كافة شركات العالم للتصنيع العسكري لا يكفي أوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي

اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه لا يوجد إنتاج عسكري في العالم كله يكفي أوكرانيا لتحمل حرب ضد الجيش الروسي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في دافوس: "المدفعية، على سبيل المثال عيار 155. إنتاج جميع الشركات في العالم كله التي تنتج قذائف مدفعية عيار 155 لا يستطيع تأمين قذائف كافية للحرب في أوكرانيا، ولا يوجد حاليا حجم إنتاج عسكري كاف في العالم، كالمدفعية مثلا، يكفي الجيش الأوكراني لتحمل حرب لمواجهة الجيش الروسي".

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وأجاب زيلينسكي عن سؤال حول ما سيحدث إذا توقفت المساعدات الغربية، قائلا: "سنكون ضعفاء في ساحة المعركة، وسيكون لدينا نقص كبير في المدفعية، ولن نتمكن من صد الهجمات الصاروخية الباليستية، وسيكون هناك عدد كبير من القتلى والجرحى...ستكون هناك أزمة كبيرة لأوروبا بأكملها، وبدون مساعدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستعاني أوكرانيا، وستكون أضعف، وستتاح الفرصة لروسيا الاتحادية للسيطرة علينا".

وأعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، ألكسندر كاميشين، في 14 يناير أن كييف لن تكون قادرة أبدا على تغطية احتياجاتها من الأسلحة بشكل كامل من إنتاجها الخاص.

المصدر: نوفوستي