 
مباشر

بلينكن: ليس لدى واشنطن وعاء سحري لتمويل أوكرانيا دون قرارات الكونغرس

أخبار العالم

بلينكن: ليس لدى واشنطن وعاء سحري لتمويل أوكرانيا دون قرارات الكونغرس
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wsot

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، ليس لديها الولايات المتحدة "وعاء سحري" يمكنها من خلاله تمويل أوكرانيا دون تنسيق الطلبات في الكونغرس.

وأوضح بلينكن: "الحقيقة واضحة، لا يوجد وعاء سحري يمكن من خلاله تمويل أوكرانيا، هناك تنسيق للطلبات في الكونغرس وإذا لم نحصل على المال فهذه مشكلة حقيقية لأوكرانيا، كما تعتبر مشكلة بالنسبة لنا".

وأكد وزير الخارجية أن معظم الأموال المخصصة لكييف سيتم إنفاقها في الولايات المتحدة.

هذا وتوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدفع الجمهوريين "الثمن غاليا" بسبب إحجامهم عن إقرار تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا، بحسبما نقله بيان المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

كما أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف بسبب توقف التمويل. فيما يعتمد تخصيص المزيد من الأموال لكييف كليا على قرارات الكونغرس.

إقرأ المزيد
"نيويورك تايمز": آفاق كييف العسكرية قاتمة
إقرأ المزيد
بلينكن يعد زيلينسكي بأن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا
بلينكن يعد زيلينسكي بأن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا
إقرأ المزيد
واشنطن: قدمنا آخر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا
واشنطن: قدمنا آخر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

المصدر: RT + شبكة "سي إن بي سي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا