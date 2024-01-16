بلينكن: ليس لدى واشنطن وعاء سحري لتمويل أوكرانيا دون قرارات الكونغرس

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، ليس لديها الولايات المتحدة "وعاء سحري" يمكنها من خلاله تمويل أوكرانيا دون تنسيق الطلبات في الكونغرس.

وأوضح بلينكن: "الحقيقة واضحة، لا يوجد وعاء سحري يمكن من خلاله تمويل أوكرانيا، هناك تنسيق للطلبات في الكونغرس وإذا لم نحصل على المال فهذه مشكلة حقيقية لأوكرانيا، كما تعتبر مشكلة بالنسبة لنا".

وأكد وزير الخارجية أن معظم الأموال المخصصة لكييف سيتم إنفاقها في الولايات المتحدة.

هذا وتوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدفع الجمهوريين "الثمن غاليا" بسبب إحجامهم عن إقرار تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا، بحسبما نقله بيان المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

كما أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف بسبب توقف التمويل. فيما يعتمد تخصيص المزيد من الأموال لكييف كليا على قرارات الكونغرس.

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المصدر: RT + شبكة "سي إن بي سي"