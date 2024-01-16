بلينكن يعد زيلينسكي بأن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا

وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماع في دافوس بأن واشنطن تعتزم مواصلة دعم كييف رغم الخلاف في الكونغرس الأمريكي حول تخصيص تمويل جديد لأوكرانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بلينكن قوله: "نحن ملتزمون بمواصلة دعمنا لأوكرانيا، ونعمل بشكل وثيق للغاية مع الكونغرس لتحقيق ذلك. أعلم أن زملاءنا الأوروبيين سيفعلون الشيء نفسه".

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في وقت سابق، ذكر جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لم يعد لديها الأموال اللازمة لمواصلة دعم أوكرانيا، وستتطلب حزم المساعدات الجديدة موافقة الكونغرس على تمويل جديد.

ووفقا له، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أحدث حزمة مساعدات أمنية في 27 ديسمبر، والتي لم يتم تسليمها بعد إلى أوكرانيا بالكامل وقد يستغرق ذلك أسابيع.

وتعمل المعارضة الجمهورية في الكونغرس على كبح الموافقة على طلب البيت الأبيض تقديم مساعدة جديدة لكييف، وتصر تشديد العمل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: نوفوستي