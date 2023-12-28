زيلينسكي: أوكرانيا تلقت 34 حزمة مساعدات عسكرية أمريكية خلال عام واحد

قال رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تلقت على مدار هذا العام، أكثر من 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة.

وكتب زيلينسكي على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "خلال هذا العام الذي شارف على الانتهاء، قدمت الولايات المتحدة 34 حزمة من المساعدات العسكرية بقيمة تزيد على 24 مليار دولار".

إقرأ المزيد

وأعرب زيلينسكي عن شكره، على المساعدة الأمريكية وأعرب عن أمله في اتخاذ واشنطن المزيد من الخطوات الحاسمة.

يوم الأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن ستخصص حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 250 مليون دولار لكييف، والتي ستكون الأخيرة في العام المنتهي.

وستشمل هذه الدفعة، ذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي NASAMS وراجمات الصواريخ من طراز HIMARS، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف من طراز Stinger، و"مكونات أنظمة الدفاع الجوي"، وقذائف مدفعية عيار 105 مم و155 مم، وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات من طراز AT-4 وTOW وJavelin، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة، ووسائل تفجير لتخطي الحواجز والعوائق، وقطع غيار ومعدات أخرى.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنه منذ فبراير 2022، قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 44.3 مليار دولار كمساعدة عسكرية لأوكرانيا.

المصدر: تاس