واشنطن تعلن عن حزمة المساعدات الأخيرة لأوكرانيا هذا العام

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات لكييف، مطالبا الكونغرس بالتصرف في أقرب وقت ممكن.

وأوضح بلينكن: "لقد كانت مساعدتنا حاسمة لدعم شركائنا الأوكرانيين.. توفر هذه الحزمة ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات بموجب عمليات السحب الموجهة مسبقا لأوكرانيا، كما تشمل القدرات المتوفرة في حزمة اليوم ذخائر الدفاع الجوي، ومكونات أخرى لنظام الدفاع الجوي، وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة، وذخائر مدفعية 155 ملم و105 ملم، وذخائر مضادة للدروع، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة".

وأضاف: "من الضروري أن يتصرف الكونغرس بسرعة، وفي أقرب وقت ممكن، لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها".

ودعت رئيسة حزب "باتكيفشينا"، يوليا تيموشينكو، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى إيجاد خطة بديلة للخروج من الأزمة التي تمر بها أوكرانيا بسبب انخفاض المساعدة العسكرية من الغرب.

هذا وصرح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في وقت سابق، أنه غير راض عن عمل مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية، معترفا في مؤتمر صحفي، بصعوبة المهمة في أفدييفكا.

كما رجح زالوجني مغادرة أفدييفكا خلال 3 أشهر، قائلا: "من الأفضل المحافظة على قواتنا إن لم تكن كافية".

وقال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن تحرير مدينة مارينكا سيوفر المزيد من الأمن لعدد من مناطق الجمهورية، ويحميها من القصف الأوكراني.

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المصدر: RT