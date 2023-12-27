حاكم زابوروجيه يتوقع انتهاء العملية الخاصة في عام 2024

عبر حاكم منطقة زابوروجييه يفغيني باليتسكي عن اعتقاده بأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي خلال ربيع ـ صيف 2024 لأن "كل العوامل اكتملت لانهيار الجبهة الأوكرانية".

وقال باليتسكي للصحافيين، سأعبر عن وجهة نظري الخاصة. أنا واثق من أن العملية العسكرية الخاصة ستنتهي في العام المقبل. ورجح حدوث ذلك ما بين نهاية الربيع وبداية الصيف.

وأضاف: "إنطلاقا من خبرته كرجل عسكري، الجبهة الأوكرانية يتوقع أن تنهار في ظل الوضع الحالي".

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ونابع قائلا: "أوكرانيا ممزقة، والتصدعات تتزايد في الجبهة الداخلية".

وفي وقت سابق، توقع رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، خلال لقاء عبر الخط المباشر مع المواطنين، انتهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في صيف عام 2024.

وفي 24 فبراير المقبل سوف تُتِم العملية العسكرية الخاصة عامها الثاني منذ انطلاقها في نفس التاريخ من عام 2022، بهدف ضمان حيادية أوكرانيا، ونزع سلاحها، واجتثاث النازية منها.

المصدر: RT