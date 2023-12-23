بيسكوف: بوتين مستعد للتفاوض بشأن أوكرانيا فقط لتحقيق أهداف العملية العسكرية

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، فقط لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.

وجاءت تصريحات بيسكوف تعليقا على مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بأن "بوتين أشار إلى استعداده للتفاوض على وقف إطلاق النار في أوكرانيا".

وأوضح السكرتير الرئاسي، أن هذه الطروحات "غير صحيحة في مفهومها"، مضيفا: "بوتين مستعد حقا للتفاوض، لقد قال ذلك”، وشدد على أن “روسيا لا تزال مستعدة [للمفاوضات]، ولكن فقط لتحقيق أهدافها".

وفي 14 ديسمبر الجاري، قال بوتين في "المؤتمر الصحفي الكبير" إنه سيكون هناك سلام في أوكرانيا عندما تحقق روسيا أهداف العملية العسكرية، والتي لم تتغير.

وفي السياق ذاته، صرح قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة وبطل روسيا أبتي علاء الدينوف، بأن روسيا ستنهي العملية الخاصة في أوكرانيا في العام المقبل 2024.

وأوضح القائد: "لقد حققنا الآن تقدما جيدا في بعض المناطق، ونستعد للتقدم في مناطق أخرى، وأعتقد أن العام المقبل 2024، سيكون العام الذي نوقف فيه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وقال الرئيس الروسي في اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" الذي عقده الأسبوع الماضي، إن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وعد به، بل وأكثر من ذلك، وخلال هذا الوقت دمرت القوات المسلحة الروسية 2.3 ألف مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 747 دبابة سوفيتية وغربية (ليوبارد، أي إم إكس، تشالنجر 2).

كما أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من جبهات القتال.

المصدر: RT